Denizli Ticaret Odası (DTO), kamuya ait borçların yapılandırılmasını içeren kanun çerçevesinde, üyelerine 2022 yılı ve öncesine ait geçmiş dönem aidat borçlarını yapılandırabilme imkânı tanındığını açıkladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyeleri, gecikmiş aidat borçları, yeniden yapılandırmayla, 9 ay vadeye kadar taksitlendirilebiliyor. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kamuya ait borçların yapılandırılmasını içeren kanun çerçevesinde, üyelerine 2022 yılı ve öncesine ait geçmiş dönem aidat borçlarını yapılandırabilme imkânı tanındığını, bunun için verilen sürenin ise 30 Haziran 2023 Cuma günü sona ereceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, geçmiş dönem aidat borçlarının gecikme zamlarının tamamının affedildiğini, anapara ödemesinin de taksitlere bölünerek yapılandırılabildiğini hatırlattı. Geçen ay, 31 Mayıs 2023 olan yapılandırmanın son günü yeni bir düzenlemeyle son kez olmak üzere 30 Haziran 2023’e uzatıldı. Bu yıla dair oda aidatlarının ilk taksitinin ödenmesi için tanınan süre de aynı tarihte sona erecek. Başvuru detayları Denizli Ticaret Odası’nın resmi internet adresinde yer alıyor.

Son gün 30 Haziran 2023

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle: “12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, üyelerimize 2022 yılı ve öncesine ait geçmiş dönem aidat borçlarını taksitlendirerek ödeme imkânı tanınmıştır. Buna göre, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip geciken aidat borçlarının asıllarını ödeyen üyelerimizden gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. Üyelerimizin bu fırsattan yararlanabilmeleri için 31 Mayıs 2023’e kadar odamıza müracaat etmeleri gerekmekteydi; son bir düzenlemeyle tarih 30 Haziran 2023’e uzatıldı. Üyelerimizin bu imkândan faydalanmaları menfaatlerinedir. 2023 yılına dair yıllık ve munzam aidatlarının ilk taksitini de 5174 sayılı Kanun gereği 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.”