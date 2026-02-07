Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü kapsamında Osmaniye’ye geldi. Erdoğan, Osmaniye’de düzenlenen "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye’min Gücüne Bak" 6 Şubat Depremleri Anma Programı’na katıldı.



"Umutsuzluk girdabına düşmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum"

Adnan Menderes Bulvarı’nda düzenlenen programda konuşan Erdoğan, "Aynı gün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle rahmet-i rahmana kavuşan bu kardeşlerimizi unutmayacak, onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağız. 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımızdan kimi anne babasını, kimi de yoldaşını, hayat arkadaşını kaybetti. Nice kalpler dağlandı, nice canlar bir gecede ahirete göç eyledi. Biz metanet, sabır, tevekkül ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda bu dirayet sahibi milleti görüyorum. Yasımızı tabi ki tutacağız ama yola devam etmeyi asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olduk ve olacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar değer varsa bunlara sahip çıkacağız. En karanlık gecelerde hem devletine hem de milletine güvenebilmiş, el ele sırt sırta, yürek yüreğe vererek bir umut zaferi görüyorum. Bundan da büyük bir gurur ve bahtiyarlık duyuyorum. Umutsuzluk girdabına düşmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"En ağır ekonomik kayıp"

Depremin ekonomiye dolaylı maliyetinin 150 milyar doları bulduğunu anlatan Erdoğan, "6 Şubat 2023’te Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketiyle sarsıldık. 14 milyon insanımız doğrudan bu afetten etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin 213 kardeşimiz depremden yaralı kurtuldu. 3,5 milyon vatandaşımızı tahliye ettik. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 bin binadan 39 bin 555’i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasarlı, 36 bin bina orta hasarlı oldu. Bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları dolaylı maliyet ise 150 milyar doları buldu. 2023 yılındaki milli gelirimizin yüzde 9’una tekabül eden bu tutar en ağır ekonomik kayıptır" dedi.



"86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk"

Devletin depremin ilk anından itibaren sahada olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Devlet olarak depremin ilk anından itibaren sahadaydık ve 650 bin personelimizi hızlıca sahaya intikal ettirdik. Bu süreçte bakanlıklarımız, belediyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye’mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik."



"Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı"

Ana muhalefet partisinin devletin yaptıklarını gölgelemeye çalıştığını anlatan Erdoğan, "Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Millet ve memleket hayrına ne kadar proje, eser, hizmet veya yatırım varsa hepsine çamur atmayı vazife sayan bu hazımsızlar; bu depremzedelerimizin acılarını menfaate çevirmeye, duygularını istismar etmeye çalıştılar. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira kalmadı. Çıktılar, ‘devlet vatandaşını yalnız bıraktı’, ‘arama kurtarma faaliyetleri, yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor’, ‘bu evleri bitiremez’ dediler. Kardeşlerim bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne de ellerini taşın altına koydular. Maalesef böyle bir mesele bile ne yazık ki bunların gündemine gelmedi, burada da partizanca davrandılar. Sonuçta hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Allah’ın izniyle biz bu işin altından kalkarız dedik ve hemen işe koyulduk. 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi ihya ettik. Rakamlar ortada 433 bin 667’si konut 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Geçtiğimiz 27 Aralık’ta Hatay’ımızda 455 bininci konutun anahtarını teslim ettik" dedi.



"Biz, eserlerimizle konuşuyoruz"

6 Şubat’ın siyasi polemik yapma yeri olmadığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anma yıl dönümleri siyasi polemik yapma, birilerine laf yetiştirme günleri değildir. Bugünler hem acılarımızı paylaşma hem de milletçe kenetlenme günleridir. Maalesef ana muhalefetin başındaki zat 4 gündür çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Varsa eserin çıkar millete anlatırsın ancak eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın. Madem bir işin ucundan tutmuyorsun bari engel olma. 3 yıl boyunca sürekli eleştirip çamur attınız. Bari bugün 455 bin konut teslim eden devletine teşekkür et. Gözü var, görmüyor. Kulağı var duymuyor. Dili var, hakkı konuşmuyor. İhtirasları boylarını aşan bu kifayetsizlere şunu hatırlatmak isterim. Ters çevirmekle, kuyudan minare olmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. Sizin haykırdıklarınız hakikatin yerini alamaz. İşte eserler, konutlar ortada. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz" diye konuştu.



"90 milyar dolar civarında kaynak kullandık"

Deprem bölgesinde yapılan yatırımlardan bahseden ve toplam yatırımın 3,6 trilyon lira olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Depremin yol açtığı kayıp ve zararların telafisi için toplam 3,6 trilyon lira yani 90 milyar dolar civarında kaynak kullandık. Şehirlerimizin depreme dirençli hale getirilmesi için 2026 bütçesinde 653 milyar lira ödenek ayırdık. Afet bölgesindeki evlatlarımızın eğitimi, üzerinde durduğumuz konuların başında yer alıyor. Bölgedeki 119 bin 200 dersliğin 9 bin 800'ü kullanılamaz duruma gelmişti. 14 bin 310 derslik inşa ettik. 2 bin 965 dersliğin güçlendirme çalışmalarını bitirdik. Toplam derslik sayımızı 126 bin 675'e çıkardık. Deprem illerimizdeki gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 14 bin 400 yatak kapasiteli 15 adet yeni yurt projesi yürütüyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum, sağlık altyapısında meydana gelen hasarın telafisi için 123 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 devlet hastanesini bitirdik. İbadethanelerimizi ihya ettik. Kütüphanelerimizi ayağa kaldırdık. Kültür varlıklarımızı, tarihi yapılarımızı ve müzelerimizi onardık. Adalet ve emniyet hizmetlerinin hiçbir aksaklığa mahal verilmeden devam ettirilmesi için gerekli tüm adımları attık. Deprem bölgemizde 203 bin metrekare büyüklüğünde 3 adalet binası ve 1 ceza infaz kurumu inşa ederek hizmete açtık. Toplam 224 bin metrekarelik 9 adalet binası ile 1 ceza infaz kurumunun yapımını da yakında tamamlıyoruz. 60 emniyet binamızın inşa ve onarımı ile jandarmamıza ait 29 hizmet binasının yapımını ve 143 binanın güçlendirme işlemlerini tamamladık. 10 adet hizmet binamızın yapımı ise sürüyor. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki huzurevleri, çocukevleri ve sosyal hizmet merkezleri gibi hizmet binalarımızı da yeniden ihya ettik. Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, üreticimizin hep yanında olduk. Mücbir sebep hallerini 2025 yılının sonuna kadar uzattık. Prim borçlarını erteledik ve bu borçların 31 Mart 2026'ya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yerel yönetimlere ciddi miktarda nakdi yardımda bulunduk. Böylelikle yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarla birlikte eğitim ve sağlık gibi ana hizmetlerin de karşılandığı yaşam alanları oluşturduk. İçme suyu ve atık su altyapısının hızla tesis edilmesi amacıyla 11 deprem ilimizde 8 bin kilometre uzunluğunda boru hattı inşa ediyoruz. Su ve sulama alanında devam eden yatırımlarımız bittiğinde 110 milyar liralık bir rakamı bölgemiz için kullanmış olacağız. Ulaşım yatırımları için harcadığımız tutar 80 milyar lirayı buluyor. Yeni yerleşim alanlarının ulaşımı için 294 kilometrelik bağlantı ve imar yolu yaptık. Enerji ve madencilik sektörlerindeki zararları önemli ölçüde telafi ettik. Depremde zarar gören demiryolu hatlarının onarımını gerçekleştirdik. Hatay ve Malatya havalimanlarını onararak sivil uçuşlara açtık. Her iki havalimanımızda da inşallah yıl sonuna kadar tam kapasite hizmet vermeye başlayacak. Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin yapımını da bu sene bitireceğiz. Deprem bölgemizdeki haberleşme altyapımızı da hızla yenileyerek daha güçlü bir seviyeye taşıdık. 6 Şubat öncesinde 58 bin kilometre olan fiber uzunluğumuz bugün 80 bin kilometreye ulaştı. Yaklaşık 5 bin 300 adet kalıcı baz istasyonu kurduk. Sanayi yatırımlarımızı da süratle hayata geçiriyoruz. Daha burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak nice yatırımı, desteği depremden etkilenen şehirlerimizin emrine verdik."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 aileye anahtar teslimi yapıp, yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.