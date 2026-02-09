Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileri, iç talepteki artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerini hızlandırabildiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiği ve fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediğinin titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirildiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur edebilecek ve fahiş fiyat uygulamalarıyla piyasa işleyişini bozabilecek her türlü uygulama ile spekülatif fiyatlama davranışlarının yakından izlendiğini bildirdi. Gerekli denetim ve yaptırım süreçlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerindeki gelişmelerin hassasiyetle takip edildiği kaydedilen açıklamada, özellikle halkın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerde perakende ve toptan ticaret kuruluşlarının yoğun denetime tabi tutulduğu, denetim sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sağlanması için gerekli tüm adımların atılmaya devam edileceğini vurguladı.