EPDK tarafından yapılan bilgilendirmede, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan güncel tarifelere atıf yapılarak, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında fiyat artışının uygulamaya alındığı ifade edildi.

Söz konusu zamlı tarifelerin 2 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Bütçe dengeleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan bu artış, özellikle hane halkını doğrudan etkileyecek. Kış öncesinde doğalgaz maliyetlerindeki bu yükseliş, enerji faturalarında ciddi bir artışı beraberinde getirebilir.

Yetkililer, fiyat değişikliklerinin gerekçesini küresel enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar ve iç piyasada sürdürülebilir arz güvenliğinin sağlanması olarak gösteriyor.