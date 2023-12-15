Elazığ’da yaşayan 3 çocuk annesi Hülya Yalçın’ın, pandemi döneminde bir çocuğu dünyaya geldi. Doğumdan sonra sürekli ağlayan çocuğuna doğal taş olan kehribar kolye takan Yalçın, çocuğunun sürekli ağlamasının azalmasının ardından doğal taşlara merak sardı. Yalçın doğal taşları internetten araştırarak işe koyuldu. Bir süre sonra doğal taşları sipariş ederek kolye, küpe ve bileklik yapmaya başladı. Yaptığı ürünleri ilk etapta arkadaşları ve ailesine veren Yalçın, kendisini geliştirmesinin ardından eşinin de desteğiyle bir dükkan açarak yaptığı el emeği ürünlerini satmaya başladı. Ametist, florit, unakit, kuvars, kehribar ve firuze gibi birbirinden değerli taşların vatandaşlar tarafından birçok faydası olduğunun altını çizen Yalçın, ileride ki hedefinin çocuklarıyla birlikte daha büyük bir yer açmak olduğunu belirtti.



''Çocuğumda kehribarın faydasını gördüm''

İşe pandemi döneminde başladığını belirten Hülya Yalçın, “Pandemi dönemindeyken benim bir çocuğum oldu. Küçük çocuğumda kehribarın faydasını gördüm. Çocuğum sürekli ağlıyordu. Kehribar kolye takınca ağlaması durdu. Ondan sonra taşları araştırmaya başladım. Bu taşların kendi çocuğuma faydasını görünce diğer insanlara neden faydası olmasın diyerek araştırmaya başladım. Bir süre araştırdıktan sonra taşların sertifikalarını aldım. Eşim de sağ olsun bana destek oldu. Bu taşları ilk yaptığım zamanlarda etrafımda bulunan arkadaşlarıma ve aile üyelerime verdim. Onların hoşlarına gitmeye başlayınca ticarete dönüştürerek ufak ufak satış yapmaya başladım. Satışlar olunca kendime güvenim de geldi. İlk başta hobi olarak başladım. Bu taşların hepsi doğal minerallerden oluşuyor. Taşların şifa verdiğini söylemiyorum bu taşlar insanlara minerallerle İyi geliyor. İnsan vücudunun dalgası var. Morali bozulduğunda ve enerjisi düştüğü zamanlarda o taşlar onlara enerji vererek aurasını yükseltir. Dışarıdan gelen negatif enerjiyi temizler. İleride ki hedefim çocuklarımla daha büyük bir yer açarak daha büyük taşlar yapıp satmak istiyorum” dedi.