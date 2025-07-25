Hutbede, mazlumların yanında olmanın bir insanlık görevi olduğu vurgulanarak, zalimlere karşı boykot çağrısı yapıldı.

Kur’an-ı Kerim’den “ashâbü’l-uhdûd” kıssasıyla başlayan hutbede, Gazze’deki durumun tarihteki zulüm tablolarına benzetildiği görülürken, “Zalimler plan kursa da, Allah onların planlarını yerle yeksan edendir” denildi.

“Kâbiller Kaybetti, Hâbiller Kazandı”

Diyanet hutbesinde, tarihte hak ve batıl arasında geçen mücadelelere atıf yapılarak; “Tarih şahittir ki, Kâbiller kaybetmiş, Hâbiller kazanmıştır. Nemrutlar kaybetmiş, İbrahimler kazanmıştır. Bugün de inşallah Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak, zalimler ve onlara destek olanlar mutlaka kaybedecektir” ifadelerine yer verildi.

Kur’an’dan ayetlerle desteklenen hutbede, Allah’ın adaletinin tecelli edeceği ve zalimlerin cezalandırılacağına vurgu yapıldı.

Boykot Çağrısı: “Vicdani ve Ahlaki Bir Duruştur”

Hutbede sadece dua ve yardımın yeterli olmadığı, zalimin ekonomisini ayakta tutan ürünlerin boykot edilmesinin de iman ve insanlık görevi olduğu hatırlatıldı. “Alışveriş tercihi sadece ticari değil, vicdani ve ahlaki bir duruştur” denilerek Müslümanlara bilinçli tüketim çağrısında bulunuldu.

“Gazze, İnsanlığın Ortak Vicdan Testidir”

Diyanet, Gazze’nin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın bir sınavı olduğunu ifade ederek, dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkesin bu zulme karşı durması gerektiğini vurguladı. Peygamber Efendimizin “Zalimin zulmüne engel olunmazsa, Allah onları genel bir azaba uğratır” hadisi hatırlatıldı.

Kuraklık ve Orman Yangınlarına Dikkat

Hutbenin sonunda ise Türkiye’nin yaşadığı kuraklık ve artan orman yangınlarına dikkat çekildi. Vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, doğaya zarar verecek atıkları bırakmamaları çağrısı yapılırken, orman yangınlarında hayatını kaybeden kahramanlara rahmet, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, birlik, dirlik ve ümmet bilincinin altını çizerek, milletin mazlumlara verdiği desteğin önemine vurgu yaptı ve dualarla hutbeyi sonlandırdı.