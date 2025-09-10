Görmez, hac yolculuğunu yarıda keserek parasını açlıktan ölmek üzere olan bir aileye veren büyük İslam âliminin tavrını hatırlatarak, “Bu yıl bizim hacdan dönmemiz, yardım etmemizden daha faziletli değil” sözleriyle yaptığı fedakârlığı örnek gösterdi.

Prof. Dr. Görmez, “İslam medeniyetinde öncelikler fıkhı vardır. Önceliğini kaybeden dindar, dindarlığını da kaybeder. Bugün Gazze’de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ateşler içinde yanarken, açlıktan ölürken önceliklerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu yalnızca siyasetçilerin ya da tüccarların değil, diyanetin, tekkelerin, dergâhların da önceliği olmalı.” dedi.

Görmez, Gazze’de iki yıldır süren katliama dünyanın kayıtsız kalmasını eleştirerek, “Bir mü’min huşû içinde namazda bile olsa bir çocuğun uçuruma koştuğunu görse namazını bozar, onu kurtarır. Bugün Gazze’de yüzbinlerce çocuk uçurumun kenarında. Bu ateş hepimizi yakmadan önce harekete geçmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Çağrısını “Bu bizim bu sene yapacağımız birçok ibadetten daha faziletlidir” sözleriyle bitiren Görmez, toplumun tüm kesimlerini Gazze’ye insani yardım göndermeye davet etti.