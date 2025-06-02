Bakan Bolat, "Mayıs ayı ihracat açısından tarihe geçen bir ay oldu. Mal ihracatında rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2,1 oranında artış göstererek 31,3 milyar dolara yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte dış ticaret açığı yüzde 0,1’lik sınırlı bir artışla 6,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise mayıs ayında yüzde 79,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, dış ticaret dengesindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret ederken, ihracatın ekonomideki güçlü seyrini de ortaya koydu.

Ekonomistler, yılın ikinci yarısında ihracattaki artış ivmesinin korunması halinde dış ticaret açığında kademeli bir düşüş yaşanabileceğini öngörüyor.