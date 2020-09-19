Korona virüsünün merkezi Çin'de hayat normale dönmüş durumda

''Az önce markete uğradım. 7 ay önceyi düşününce biraz tuhaf oldum. Hayat neredeyse durma noktasına gelmişti. Ama şu an sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Maske neredeyse hayatımızdan tamamen çıktı. Artık çoğu yerde ateş de ölçülmüyor. Gündelik yaşam eskisinden de normal'' notuyla paylaşılan görüntülerde halkın rahatlığı ve maske kullanımındaki eksiklik dikkat çekiyor.