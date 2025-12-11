Aysever, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sarf ettiği “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” sözleri sonrası “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Aysever, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda Enver Aysever'in tutuklanmasına karar verdi.