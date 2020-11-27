banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüs tedavisinde yeni ilaç denemesi
Korona virüs tedavisinde yeni ilaç denemesi
Spor salonları tekrar kapanıyor mu?
Spor salonları tekrar kapanıyor mu?
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ermenistan Meclisinde sert tartışma

Ermenistan Meclisinde iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan milletvekillerini güvenlik görevlileri sakinleştirdi.

Dış Haberler 27.11.2020, 16:56 27.11.2020, 16:57
8
banner422

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış, Ermenistan ateşkes anlaşması imzalayarak bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı. Ermenistan'ın Ateşkes Anlaşması imzalaması Ermenistan Meclisinde de tartışmaların fitilini ateşledi. Tansiyonun yükseldiği mecliste iki Ermeni milletvekili arasında tartışmalar yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Sinirlerine hakim olamayan milletvekilleri arasındaki tartışma büyüdü. Milletvekillerini güvenlik görevlileri sakinleştirebildi.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

#Ermenistan #AZERBAYCAN #Kavga #meclis
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık