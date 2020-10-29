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Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı köyleri görüntülendi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesine bağlı köyler görüntülendi.
Dış Haberler 29.10.2020, 11:35 29.10.2020, 11:36
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafının başlattığı saldırılara karşı yürüttüğü operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ermenistan ordusu, Gubadlı bölgesine bağlı köyleri Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Giyaslı ve Sarıyatag köylerinin görüntülerini paylaşıldı.
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