Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı köyleri görüntülendi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafının başlattığı saldırılara karşı yürüttüğü operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ermenistan ordusu, Gubadlı bölgesine bağlı köyleri Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Giyaslı ve Sarıyatag köylerinin görüntülerini paylaşıldı.