Kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz gün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dilan Polat'ın cezaevinden çıkışı, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, serbest bırakıldığı gün sosyal medya hesabında 500 bin yeni takipçi kazanması dikkat çekmişti.

Ekol TV'nin haberine göre, ünlü yapımcılar Dilan Polat'ın yaşadıklarını konu alan bir film projesi için harekete geçti.

Yapımcıların, Polat'ın hikayesini beyaz perdeye taşımak için yoğun bir rekabet içinde oldukları belirtiliyor. Dilan Polat'ın bu tekliflere nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

Dilan Polat, tutuklanarak cezaevine konulmadan önceki lüks hayatıyla dikkat çekiyordu. İşte o günlerden kalan bazı kareler...