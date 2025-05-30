Marubeni Dağıtım ve Servis, inşaat ve endüstri sektörlerine yönelik yüksek performanslı teleskopik yükleyici modellerinden Dieci Icarus 45.17 ve Dieci Icarus 60.18 için yeni finansman kampanyalarını duyurdu. Buna göre; euro ödemelerinde %20 peşinatla, 12, 24 ve 36 ay vadeli 0 faiz avantajı sunulan Dieci kampanyası, 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.

Sağlam yapısı ve ileri teknolojisi ile zorlu şantiye koşullarında maksimum verimlilik sunan Dieci Icarus Serisi, kullanıcılarına güçlü ve maliyet avantajı sağlıyor. Dieci Icarus 45.17 ve Icarus 60.18 modelleri, 17-18 metre erişim mesafeleri ile yüksek kaldırma kapasitesini ve manevra kabiliyetini bir araya getiriyor.

Rakipsiz yükseklik ve tonaj kapasiteleri

Zorlu iş koşullarında maksimum performans sunmak üzere tasarlanan Dieci Icarus 45.17 ve 60.18’de 114 beygir gücünde motor kullanılıyor. En ağır yüklerin altından, üstün çekiş kabiliyeti ve dayanıklılıkları ile kalkan Dieci modelleri, operatör dostu kullanım özellikleri ile de işleri kolaylaştırıyor. Dieci Icarus 45.17, 4.5 tona kadar yükleri 17 metreye kadar taşıyabilirken Dieci Icarus 60.18, 6 tona kadar yükleri 18 metreye kadar taşıyarak, yüksek performans değerlerine ulaşıyor.

Zengin donanımla iş yapmak kolaylaşıyor

Dieci Icarus serisinde yer alan Bom Sarsıntı Engelleyici Sistemi, yük taşıma ve konumlandırma sırasında sarsıntısız ve güvenli bir kullanım sunarken, bom ucunda yer alan kablosuz kamera ve mikrofon, operatöre maksimum görüş ve iletişim kolaylığı sağlıyor. Her iki modelin üzerinde yüksek performans lastikleri standart olarak sunuluyor. İtalyan tasarım efsanesi Giugiaro Design imzalı kabin, hem geniş iç hacmiyle konforu hem de modern çizgileriyle estetiği bir araya getiriyor.