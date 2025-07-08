Haziran ayında yatırımcısını sevindiren diğer araçlar da dikkat çekti. TÜFE’ye göre Euro yüzde 2,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,06 ve külçe altın yüzde 1,71 oranlarında pozitif getiri sağladı. Amerikan Doları ise yüzde 0,36 ile sınırlı da olsa kazanç getirdi. Buna karşın Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi yüzde 1,10 oranında kaybettirerek yatırımcılarını üzdü.

Üç aylık değerlendirmede külçe altın öne çıktı. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 10,35, TÜFE’ye göre ise yüzde 12,33 oranında getiri sağlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi her iki enflasyon göstergesine göre de en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık süreçte de benzer bir tablo ortaya çıktı. Külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 22,37, TÜFE’ye göre ise yüzde 21,37 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. BIST 100 endeksi ise yüzde 18’i aşan oranlarla yatırımcısına kayıp yaşattı.

Altın Yatırımcısı Yıllıkta da Güldü

Yıllık bazda yapılan değerlendirmede ise külçe altın yine zirvede yer aldı. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 40,31, TÜFE’ye göre ise yüzde 29,29 oranında reel getiriyle yatırımcısına en çok kazandıran finansal enstrüman oldu. Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 14,41 oranında getiri sağlarken; Euro yüzde 4,31, DİBS ise yüzde 0,16 ile daha sınırlı getiriler sundu. Amerikan Doları ve BIST 100 endeksi ise yıllık bazda da yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile yapılan yıllık değerlendirmede ise yalnızca mevduat faizi (brüt) yüzde 5,43 oranında reel kazanç sağladı. Diğer tüm yatırım araçları, enflasyon karşısında yatırımcısını zarara uğrattı.

Finansal yatırım tercihlerinde enflasyon etkisinin belirleyici rol oynadığı bu dönemde, yatırımcılar özellikle uzun vadeli ve enflasyona karşı koruma sağlayan araçlara yönelirken; külçe altın istikrarlı getirisiyle öne çıkmaya devam ediyor.