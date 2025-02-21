Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

4 Şubat 2025 tarihinde kalp kapakçığı değişimi ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, 14 Şubat’ta taburcu edilmişti. Sağlık durumu hakkında sosyal medyada yayılan olumsuz iddialara MHP'den sert yalanlamalar gelirken, Bahçeli'nin sessizliği merakları artırmıştı. Ancak Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hem sağlık durumunun iyi olduğunu hem de sosyal yardımlaşmaya dair önemli bir adım attığını duyurdu.

Askıda 9 Gülek Buğday Projesi

MHP’den yapılan açıklamada, Türkiye’deki çiftçilerin maliyet artışları nedeniyle zor bir dönemden geçtiği vurgulandı. Bahçeli, bu bağlamda, çiftçilere ve dar gelirli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı. Bahçeli, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak örnek olmuştur. Proje, dar gelirli ailelerin buğday ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş ve tüm çiftçiler bu projeye katılmaya davet edilmiştir.

Toplumsal Dayanışmayı Güçlendirmek

Açıklamada, çiftçilerin kazancının helal olduğu ve bu kazancın, toplumun tüm kesimlerine katkı sağlaması gerektiği ifade edildi. Devlet Bahçeli, "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlatarak, tarımsal üretimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bahçeli, bu proje aracılığıyla Türkiye'deki dar gelirli vatandaşlara katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.