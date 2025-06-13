MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Sözde İran'ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen 'Yükselen Aslan' isimli kombine terör saldırısı İsrail'in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir. Masum ve mazlum toplumlar katliam markajında, hatta soykırım mahzenindedir. İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır. Birbirine eklemlenerek genişleyip güçlenen kriz ve kaos sarmalında perdelemiş nihai hedef Türkiye’dir.