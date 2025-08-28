Maçtan dakikalar
3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis’in pasında arka direkte Barreiro’nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.
11. dakikada Benfica’nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis’in şutunda top ağlara gitti.
16. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Vincic pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
28. dakikada ceza sahası dışında Rios’un yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisaca’nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
35. dakikada Barreiro’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem’in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
62. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında kale önünde Antonio Silva’nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.
72. dakikada sağ kanattan Oğuz’un ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri’nin kafa vuruşunda top direkten döndü.
73. dakikada sol kanattan Oosterwolde’nin ortasında arka direkte Talisca’nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
77. dakikada ceza sahası dışından Talisca’nın yerden gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.
82. dakikada Talisca, Antonio Silva’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Stat: Estadio da Luz
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Rios, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu (Schjelderup dk. 76) Pavlidis (Ivanovic dk. 76)
Yedekler: Soares, Tomas Araujo, Gonçalo Oliveira, Leandro Santos, Joao Veloso, Diogo Prioste, Gianluca Gross, Henrique Araujo, Tiago Gouveia, Rafael Obrador
Teknik Direktör: Bruno Lage
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Oğuz Aydın dk. 65), Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown (Jhon Duran dk. 65), Semedo (Çağlar Söyüncü dk. 17), Amrabat (İsmail Yüksek dk. 46), Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 35) (Benfica)
Kırmızı kart: Talisca (dk. 82) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bruno Lage (Teknik Direktör), Barreiro, Antonio Silva (Benfica), Amrabat, Çağlar (Fenerbahçe)