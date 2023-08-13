Depremde 2 çocuğunu kaybeden anne, hayattaki tek evladının velayetini istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce insan hayatını kaybetmişti. Azerbaycanlı Yesfir Salimova da gelin geldiği Antakya’da asrın felaketine yakalandı. Depremde 4 yaşındaki kızı Yıldız ile 4 aylık oğlu Egemen’i kaybeden Salimova’nın umuduysa hayatta kalan tek evladı 7 yaşındaki oğlu oldu. Depremin ardından eşiyle karşılıklı olarak ayrılmaya karar alan kadın, şimdiyse evladının velayetini alabilmek için çaba sarf ediyor. Ekonomik durumundan dolayı avukat tutamayan ve işi olmayan gözü yaşlı anne, evladıyla yaşayabilmek için destek bekliyor.

“Ayakta durmak için sadece oğluma ihtiyacım var”

Eşiyle Kıbrıs’ta tanışarak evlendiğini dile getiren Yesfir Salimova, “Kıbrıs’ta tanıştık, burada evlendik. 2021’den itibaren Hatay’da yaşamaya başladık. Bu evlilikten 3 çocuğumuz oldu. Depremde 4 yaşındaki kızım Yıldız ile 4 aylık oğlum Egemen’i kaybettik. Anlaşamadık, birbirimizi suçladık. Depremden önce aramızda anlaşamamazlık vardı. Ben bir anne olarak hayatta kalan tek oğlumu istiyorum, 2’si zaten vefat etti. Benim özel avukat tutacak param yok, vatandaşlık da alamadım. Ben oğlumu istiyorum. Ayakta durmak için sadece oğluma ihtiyacım var. 1 avukata ihtiyacım var, 2’sini zaten toprağa verdim, biri en azında bende dursun. Benim babasından ayırmaya niyetim yok” dedi.

“Oğlum anne sevgisiyle büyüsün”

Tek isteğinin evladının anne sevgisiyle büyümesi olduğu dile getiren Salimova, “Ne iş olsa çalışırım, emeğimle oğluma bakarım. En azından oğlum anne sevgisiyle büyüsün. Kardeşlerini kaybetti, oğlum da depresyonda” şeklinde konuştu.