Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Parkı’nda Çocuk Şenliği düzenledi. Başkan Osman Zolan, afet bölgesinden kente gelen depremzede çocuklara çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için hazırlanan etkinliklerde çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinden kente gelen başta depremzede çocuklar olmak üzere çocuklara yönelik çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için özel bir şenlik hazırladı. Çamlık Parkı’nda düzenlenen şenliğe Başkan Osman Zolan, yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çevre duyarlılığına dikkat çekilen şenlikte çocuklara tiyatro ve müzikal gösteri sunuldu. Şişme oyun parkında gönüllerince oynayıp vakit geçiren çocuklara balon hediye eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan çocukların mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra Çamlık Parkı’nda vatandaşlara fesleğen dağıttı.

Çocuklarda çevre bilinci ve farkındalığı hedefleniyor

Öte yandan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile bir yarışma düzenledi. Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında Pamukkale bölgesinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Resim, afiş ve kısa film yarışması ile atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrenci ve okullara ödül töreni düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen programda ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gönüllü personeli “Dünyamızı Dönüştürelim” adlı tiyatro oyunu ile çocuklara çevre bilinci aktarıldı. Başkan Osman Zolan’ın da katıldığı programda Başkan Zolan ve protokol üyeleri yarışmada dereceye giren öğrenci ve okullara hediye ve ödüllerini verdi.

“Çevre bizim olmazsa, olmazımız”

Çocukların çevre bilincine sahip olmaları ve farkındalık kazanmaları adına gayret ettiklerini anlatan Başkan Zolan, geleceğe daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Başkan Zolan, “Çevre bizim hayatta kalmamız için olmazsa olmazımız. Çevre dediğimizde temiz su, toprak, hava demektir. Çevre ile uyumlu ve ona saygılı olmalıyız. Şehrimizin merkezinde ve birçok ilçemizde doğalgaza kavuştuk. 15-20 yıl önce Denizli’de nefes alınamazdı. Altyapı çalışmalarımız sonucu yeni doğan bebeğe su verebilecek durumdayız. Evlerinizden dışarı çıkardığınız çöpler düzenli depolama ile çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde bertaraf ediyoruz. Enerji anlamında yenilenebilir enerji üretiminde gayretlerimiz devam ediyor. Bugünü değil geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Temiz bir dünya, Türkiye ve Denizli olma yolunda gayretimiz daim olsun” diye konuştu.