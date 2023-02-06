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Depremzedeler için tek yürek oldular
Kahramanmaraş’ta bu sabaha karşı meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremde zarar gören vatandaşlar için Denizli tek yürek oldu.
DENİZLİ 06.02.2023, 20:08
Kahramanmaraş’ta bu sabaha karşı meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremde zarar gören vatandaşlar için Denizli tek yürek oldu.
Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına çok sayıda vatandaş duyarlılık gösterdi. Ellerinde avuçlarında ne varsa az çok demeden depremzede kardeşleri için yardıma koşan vatandaşlar, tek yürek oldu.
Deprem bölgesindeki vatandaşlar için battaniye, çocuk elbisesi, mont ısıtıcı ne varsa yardım çadırlarına götürülürken, Denizli’de ki kilit noktalarda malzemeler toplanmaya devam ediyor.