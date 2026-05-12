Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konserlerden doğa yürüyüşlerine, sportif organizasyonlardan kültür sanat etkinliklerine zengin bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 15 Mayıs Milli Mücadele Günü etkinlikleriyle başlayacak kutlamalar, Fener Alayı ve Manga konseriyle bayram coşkusunu doruğa taşıyacak.

Kutlamalar, Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinin ardından Denizli halkının ilk direniş kıvılcımını yaktığı 15 Mayıs Milli Mücadele Günü etkinlikleri ile başlayacak. 15 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek programla Denizli, bir kez daha bağımsızlık şiarını haykıracak. Program, 16 Mayıs Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3x3 Basketbol Turnuvası ile devam edecek. 17 Mayıs Pazar günü etkinlikler sabah saat 08.30'da Ornaz Vadisi'nden başlayıp Boztepe'de sona erecek Zirve Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak. Aynı gün saat 17.00'de Çamlık Kent Ormanı'nda düzenlenecek ve geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören 'Umuda Pedal Çevir' bisiklet şenliği ile binlerce spor ve doğa tutkunu bir araya gelecek. 18 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak Liseler Arası Şarkı Yarışması ise genç yetenekleri sahneye taşıyacak.

Final 19 Mayıs'ta 'Fener alayı ve Manga konseri'

19 Mayıs Salı günü kutlamalar doruk noktasına ulaşacak. Saat 20.00'de Stadyum önü ile Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilecek Fener Alayı ile kent tek yürek olacak. Ardından saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi önünde sahne alacak Manga konseri, bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

'Tüm Denizli'yi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve gençliğe bırakılmış en değerli miraslardan biri olduğunu vurgulayarak, 'Bu anlamlı haftada düzenleyeceğimiz etkinliklerle hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gençliğin enerjisini Denizli'nin dört bir yanına yayıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.