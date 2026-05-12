Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Bocce (Petank ve Volo) Grup Müsabakaları, 12 ilden gelen 510 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada gruplarında ilk 3'e giren takımlar, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Okul Sporları Bocce Petank ve Volo Küçükler, Yıldızlar ve Gençler (Kız-Erkek) Grup Müsabakaları tamamlandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Akhisar'da gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, hedefi en yakın noktadan vurabilmek için hünerlerini sergiledi.

12 farklı ilden gelen toplam 510 sporcu, hem takımını kürsüye taşımak hem de Türkiye Şampiyonası bileti almak için mücadele etti. Petank ve Volo branşlarında oynanan müsabakalarda sporcuların teknik becerileri ve stratejik hamleleri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Heyecanın bir an olsun dinmediği karşılaşmalar sonunda kategorilerinde ilk 3 sırada yer alan okul takımları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Oktay, Bocce İl Temsilcisi Emre Abar, beden eğitimi öğretmenleri ve hakemler tarafından takdim edildi.