Devasa boyutlarıyla dikkat çeken Saipem 7000, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geçişin güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 06.00 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında gemiye çok sayıda kurtarma römorkörü ve kılavuz kaptan eşlik etti. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu geçiş sırasında Saipem 7000'in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi, Kuzguncuk sahilinde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Dünyanın en büyük ağır yük kaldırma gemileri arasında yer alan Saipem 7000, sahip olduğu dev vinç kapasitesi ve yarı batık yapısıyla deniz üstü enerji projelerinde kritik görevler üstleniyor. İstanbul Boğazı'ndaki geçişi de boyutları nedeniyle denizcilik açısından dikkat çeken operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.