DEM Parti’nin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme sonrasında Meclis'te temsil edilen siyasi partilere yönelik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda, heyet daha önce Gelecek Partisi ve AK Parti’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, Saadet Partisi Genel Merkezi’ni de ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde Genel Başkan Mahmut Arıkan, DEM Parti heyetini kapıda karşılayarak tokalaştı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından hem Arıkan hem de heyet adına Sırrı Süreyya Önder açıklamalarda bulundu.

“Barışın Kaybedeni Olmaz”

Görüşme sonrasında konuşan Sırrı Süreyya Önder, ziyaretin olumlu geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Saadet Partisi Genel Başkanı ve değerli ekibinin öneri, uyarı ve tavsiyelerini aldık. Sürecin sonunda detaylı bir açıklama yapacağız. Şunu unutmamalıyız ki bu ülkenin barışı ve kardeşliği her şeyden daha önemlidir. Bunu tesis etmek için tüm fertlerimizle elbirliği içinde çalışacağız. Barışın kaybedeni olmaz.”

Arıkan: “Sürece Katkı Sağlamak İçin Çaba Göstereceğiz”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da DEM Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmeye dair değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, ülkemiz açısından oldukça önemli bir süreçten geçiyoruz. Süreçle ilgili kaygılarımızı ve katkılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Kendileri de bizi sürece dair bilgilendirdi. Bu bilgileri partimizin yetkili organlarında değerlendireceğiz. Barış ve kardeşlik adına sürece katkı sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”

Ziyaret, taraflar arasında sürecin ilerleyişine ilişkin karşılıklı bilgi ve görüş alışverişi yapılması açısından önem taşıdı. DEM Parti’nin diğer siyasi partilere yönelik ziyaretlerinin devam etmesi bekleniyor.