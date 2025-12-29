Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi’nde düzenlenen “Gümrükler Muhafaza Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri” konulu basın toplantısında 2025 yılına ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Bolat, 2025 yılında gümrüklerde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, geçen yıla oranla yüzde 79 artışla 98,5 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması yapıldığını belirterek, bunun yaklaşık 100 milyar liraya yakın tarihi bir rekor olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu Yakalamalarında Tarihi Rekor

Uyuşturucuyla mücadelede de önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Bolat, 2025’te 33,6 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, bunun 45 milyar lira değerinde olduğunu açıkladı. Yakalama miktarının geçen yıla göre yüzde 38, değer bazında ise yüzde 47 arttığını belirten Bolat, bu rakamların Gümrükler Muhafaza tarihinin en yüksek seviyeleri olduğunu söyledi.

Bolat, son yıllardaki artışa dikkat çekerek,

2021’de 7,8 milyar lira,

2022’de 12 milyar lira,

2023’te 23,1 milyar lira,

2024’te 55,2 milyar lira

değerinde yakalama yapıldığını, 2025’te ise bu rakamın 98,5 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Tek Seferde Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yıl içerisinde yapılan operasyonlarda tek seferde rekor yakalamalar gerçekleştirildiğini belirten Bolat,

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 1 ton 869 kilogram metamfetamin,

Tekirdağ’da 1 ton 154 kilogram esrar,

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 869 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Kaçak Ticari Eşya Yakalamaları da Arttı

2025 yılında ticari eşya kaçakçılığında da büyük artış yaşandığını vurgulayan Bolat, tütün, tekstil, akaryakıt, değerli maden, elektronik sigara ve tarım ürünleri başta olmak üzere birçok alanda rekor seviyelerde yakalamalar yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda:

53,7 milyar liralık ticari eşya kaçakçılığı,

19 ton değerli maden ve altın,

3 bin 725 ton kaçak akaryakıt,

1,4 milyar liralık tütün ve tütün mamulleri,

10 milyon 705 bin elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi.

187 Milyon Yolcu ve Milyonlarca Araç Denetlendi

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yıl boyunca 187 milyon yolcu, 8,4 milyon konteyner, 5,1 milyon tır ve 5 milyon binek aracı kontrol ettiğini belirten Bolat, kaçakçılıkla mücadelenin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.