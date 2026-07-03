Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD saldırılarında öldürülen İran'ın din lideri Ali Hameney'in cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a geldi. Yılmaz, tören öncesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'İran'ın Merhum Devrim Rehberi Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere bulunduğumuz Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldik. Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz. Komşumuz, dost ve kardeş İran ile ikili ilişkilerimizin ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi için muhataplarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik kabulleri için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor, Devrim Rehberi Ali Hamaney başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, İran devleti ile dost ve kardeş İran halkına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.