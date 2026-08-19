Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya İnsani Yardım Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır. Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.