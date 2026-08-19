Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tedavisi Gaziantep Şehir Hastanemizde devam eden Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'i hastanede ziyaret ettik. Hekimlerimizden sağlık durumu hakkında bilgi alıp, kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum' ifadelerine yer verdi.