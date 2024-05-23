Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçiye destekleri devam ediyor. Düzce’de teşvikten yararlanarak çiftliğine son teknoloji takip sistemi kuran Serdar İnce’nin üretimi 2 kat arttı.



"Yeni sistem ile hayvanları Wi-Fi sistemi ile takip ediyoruz"

Bakanlığın verdiği destek hayvanların verdiği süt ve yavru sayısının 2 katına çıktığını belirten Veteriner Hekim Serdar İnce, “Burada biz süt hayvancılığı yapıyoruz. 240 adet sağılır hayvanımız var. Toplamda da 600 adet büyükbaş hayvanımız bulunuyor. Yaklaşık 2 sene önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden hibe desteği aldık. Projemiz vardı, bu proje çerçevesinde çiftliğin teknolojik yenilemesini yaptık. Sürü takip programları ile bir yenileme yaptık. 20 başlık sağımhanemiz vardı. Sağımhane kapasitemizi 40 başa çıkarttık. Takip sisteminin kurulmasının ardından verim arttı. Önceki takip sistemimiz eskiydi. Verileri önceden hayvan sağımhaneye geldiğinde alabiliyorduk. Yeni sistem ile hayvanları Wi-Fi sistemi ile takip ediyoruz. Dolayısı ile hayvanlardan istediğimiz verileri gün içerisinde alabiliyoruz. Sonuç olarak işletmenin verimliliği arttı. Yavru alma kapasitemizi de arttırdık süt alma kapasitemizi de arttırdık” dedi.