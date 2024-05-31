Eskişehir’de 200 gramlık ekmeğin fiyatı son alınan karar sonrası 10 TL oldu. Alınan zam kararı sonrası geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 8 TL olan buğdayın üreticisi yeni fiyatların henüz açıklanmamasından muztarip. Giderlerinin arttığını belirten çiftçiler, yeni buğday fiyatlarının açıklanması gerektiğini belirtti. Son yağışlar sonrası çitçiler buğday verimi hakkında da konuştu. Geçtiğimiz yıl dönümden yaklaşık 700 ila 800 kilogram arasında olan alınan ürünün bu yıl yine aynı hatta daha fazla olacağı hakkında üreticiler umutlu konuştu.



“Üreticimizin mağduriyeti var burada”

Yeşil Sakarya Üreticiler Başkanı Süleyman Buluşan, kilogram fiyatı 8 lira olan buğdayın yeni fiyatını açıklanması gerektiğini belirtti. Ekmeğin 10 TL olduğu durumda buğdayın 8 lira olması konusunda konuşan Buluşan, “Şimdi bugünün ekmeğin fiyatını değerlendirmemiz için biz üreticiye sorarsanız, biz üretici olarak buğdayı 6 lirayla 8 lira arasına sattık. Şimdi daha buğdayı görüyorsun kelle halinde. Şu anda buğday çıkmadı. Bizim üreticimiz hakkını alamamış oluyor. Eğer şimdi ne fırıncının ekmeğinde ne diğer maliyet masraf yapanların emeğinde gözümüz ama şu var, hakikaten ekmek bir yılda 3 defa zamlandı. Bu zam neye dayanarak alındı? Maliyetlere dayanarak. Peki üretici yılda bir defa ürettiği ürünü neden fiyatını sağlıklıca alamıyor? Geçtiğimiz yıl bizim sebze üreticimiz hem yer değişikliği olsun diye hububat ekmesi neticesinde yapmış olduğu buğdayını 6 TL ile 8 TL arasında sattı. Yani bugün 8 liraya buğdayını sattı veya 10 TL buğdayını sattı diyemiyoruz. Bunun sebebi ne? Bir de yeterli kilo alamadı. Bu açıdan üreticimizin mağduriyeti var burada. Bizim burada bir tek bir sebep hedefimiz var. Diyoruz ki üretici hakkını alnının terini alabilmeli. Bugün hakikaten bir kilo buğdayla bir ekmeğe kıyaslayacak olduğumuz vakitler üreticimiz mağdur burada ve aynı zamanda tüketici de mağdur oluyor” dedi.



“İnşallah yine 700 ila 800 kilogram civarlarında alırız”

Eskişehir’de buğday üretimi yapan çiftçi Mehmet Kırımlıoğlu, verim hakkında şöyle konuştu;

“Zincirlikuyu bölgesinde üreticilik yapıyorum. Hububat, buğday, arpa, şeker pancarı, havuç ve maydanoz ekilişi yapıyorum. Bunları ekerken biliyorsunuz çok kurak bir sezon yaşadık. Kışa girerken çok kurak bir sezon yaşadık. Bu yüzden bunları çıkarmak için çıkarma suyu verdik. Yani bunun sayesinde biraz verimimiz diğer emsallerine göre biraz daha iyi. O da su avantajımızı kullandık ama kıraça ektiğimiz tarlalarımız da aynı verim yok. Biraz daha düşük çünkü o da su eksiğiyle nedeniyle yağış etkisiyle nedeniyle ürünlerimiz biraz daha geç çıktı ona göre kardeşlemesi az oldu. Geçen sene bizim bölgemizde verim olarak yaklaşık 700 ila 800 kilogram arası ürün aldık. Nasip olursa son yağışlardan sonra bir de kendi sulamamızı yaptık ve gübre bakımlarını yaptığımız için bu rakamın altına düşeceğini beklemiyorum yani inşallah yine 700 ila 800 kilogram civarlarında alırız diye tahmin ediyorum. Yani çıkarsa, tabii biz kötü bakalım da iyi olursa sevineceğiz aldığımız tohum için tonajı daha iyi yapacağını söylediler. Bu tohumu da yeni diktim, inşallah fazla alırım diye bekliyorum. Bu sene yağışlardan ötürü çünkü yağışlar da geç geldi. O yüzden bir pas hastalığı herhangi bir hastalık yok. Yani süne içinde zaten ilacımızı atıyoruz bakımlarını yapıyoruz, yani bir hastalık durumumuz yok.”



“Buğday parası biraz düşük kaldı”

Fiyatlar hakkında da konuşan çiftçi Mehmet Kırımlıoğlu, “Şu anda fiyatların bu şekilde kalması bu üreticiyi çok mağdur eder. Geçen sene ciddi bir artış vardı ekilişlerde, benim çevremde bölgemde gördüğüm kadarıyla tam tersi ciddi de bir azalma var. Yani artık buğday ekiminde millet kaçıyor. Niye kaçıyor derseniz bir masrafı var, girdilerin maliyeti var. Buğday parası biraz düşük kaldı, maliyetlerin altında kaldı. Geçen sene bir de teslimatlar da ofislerde büyük sorun yaşadık. Randevulu sisteme geçti, harman yaptık, sırtımızda buğday kaldı. Ofisin verdiği sıraya göre 15 gün sonra 20 gün sonra teslim etmek zorunda kaldık. Bu da çiftçiyi oldukça üzdü. İnşallah bu sene bu enflasyon değerlerini falan göz önüne alır da bizim artışlarımıza göre bir fiyat çıkar. Çiftçimiz de mutlu olur. Buna göre şimdi fırıncılar bu işin maliyetini daha iyi bilir. Ben fırıncı değilim ama tabii bu ekmeğin fiyatı böyle olunca benim buğdayının da biraz daha yüksek olmasını bekliyordum. Benim verdiğim paraya göre ekmeğin daha ucuz olması lazım. Yani benim hesabıma göre ama fırıncı arkadaşların da hesabı mutlaka kendilerine göre daha farklıdır” dedi.