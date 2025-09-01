Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik değişiklikleriyle, kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçilere kolaylık sağlandı. Buna göre, kira sözleşmesi bulunmayan üreticiler, “taahhütname” vererek sisteme başvuru yapabilecek. Ancak tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için daha sonra kira sözleşmesini ibraz etmeleri zorunlu olacak. Ayrıca kira fesih işlemlerinde, arazide ürün bulunması halinde sözleşmeler ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

Değişiklik Başvurularına Yeni Düzenleme

ÇKS’de ürün değişikliği başvuruları her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Ancak çiftçiler, bu tarihten sonra da değişiklik talebinde bulunabilecek; söz konusu talepler yıl sonuna kadar tespit komisyonlarınca değerlendirilecek. Bakanlık, üretim bilgilerinde farklılık tespit ettiği durumlarda re’sen düzeltme yapabilecek.

Öte yandan arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklikler için de 30 Haziran son tarih olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise yine komisyonlar tarafından yıl sonuna kadar incelenecek.