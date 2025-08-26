Eşeler Dağı’ndan gelen kaynak suyuyla beslenen tarlasında aroması ve tadıyla dikkat çeken karpuzlar yetiştiren Şan, “Karpuzlarımız tam olgunlaştı. Ancak maliyetler çok yüksek, satış fiyatları ise üreticiyi kurtarmıyor. Bu şartlarda zarara girmek yerine ürünümü halka açıyorum. Tarlaya gelen, karpuzunu kendi toplayıp götürebilir. Ücret de yok” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl da ürününü değerinde satamayan Şan, o dönem karpuzlarını kızı Büşra’nın düğünü için davetiye yerine dağıtmıştı. Bu yıl da benzer bir tabloyla karşılaştığını söyleyen çiftçi, “Mazot, gübre, işçilik derken maliyetler katlanıyor. Ama pazara gittiğimizde karpuzumuz para etmiyor. Bari insanlar yesin, emeğimiz çöpe gitmesin” ifadelerini kullandı.

Şan’ın duyurusu kısa sürede bölgede büyük ilgi uyandırdı. Dodurga girişindeki Şan Besicilik tesislerinin yanındaki tarlaya gelen vatandaşlar, kendi topladıkları karpuzları ücretsiz olarak götürebiliyor.