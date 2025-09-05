CHP lideri Özel, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Program Çalıştayı'nda konuştu. Özel, 4-9 Eylül tarihlerinin yapılan çalışmalar sonucu parti tüzüğünde artık Kuruluş Haftası olarak tanımlandığını açıkladı.



"4-9 Eylül parti tüzüğümüzde artık Kuruluş Haftası olarak tanımlandı"

CHP'nin kuruluşunun 102'nci yılına özel olarak hazırlanan kuruluş haftasına dair konuşan Özel, "4-9 Eylül geçen sene aynı tarihlerde yaptığımız ve üzerinde bir yıla yakın çalışıp da daha sonra uzun uzun tartıştığımız parti tüzüğümüzde artık Kuruluş Haftası olarak tanımlandı. CHP, 9 Eylül 1923 tarihinde verdiği Osmanlıca dilekçeyle kurulan bir parti. Bunun orijinal nüshası ve daha sonra Latin alfabesiyle yazılmış hali hem arşivimizde hem Devlet Arşivi'nde hem benim odamda bulunuyor. Bir tartışmamız vardı geçen seneye kadar. Parti 9 Eylül 1923'te kuruldu resmen ve 102'nci yaşında ama çok sayıda CHP'de çalışan akademisyenin buna itirazı vardı. 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilk kurultayında Nutuk'u okumaya başlamadan önce CHP'nin ikinci kongresine hoş geldiniz dedi, o zaman kongre deniyor. İkinci dediğinde salonun meraklı bakışları üzerinde birincisini Sivas'ta yapmıştık 4 Eylül 1919'da dedi. Tabii bu CHP'nin kökünü nereden aldığını ve bugünlere nerelerden geldiğini hatırlatması açısından çok önemli bir tarihe not düşüş" şeklinde konuştu.

Programa, 600'den fazla akademisyenin ve uzmanın katkı sağlamak üzere burada olmasının onur verici olduğunu vurgulayan Özel, "Cumhuriyetin kurucu partisi kendi vizyonunu, en katılımcı anlayışla ve bilimin yol göstericiliğiyle şekillendiriyor ve hayata geçiriyor. Partimiz dünyanın önde gelen program partilerinden bir tanesidir. 106 yıllık partimizin tarihinde programlarımız da ortaya koyulan vizyon Türkiye'yi dönüştüren eylemlere taşınmıştır her zaman. Sizlerle birlikte yazmakta olduğumuz ve artık redaksiyon evresine devretmeyi umduğumuz bu haftanın sonunda programımızda Cumhuriyetin 2025 dünyasına uygun, 2025 Türkiye'sinin sorunlarına doğru çözümler üreten, partimize ve ülkemize yeni bir soluk, yeni bir vizyon kazandırmasını arzuluyoruz. Bu vizyonu sizlerle hazırlıyoruz ve yine sizlerle uygulamayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.