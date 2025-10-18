Konu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşındı. YSK’nın, kongrenin yapılıp yapılamayacağına ilişkin karar vermek üzere yarın saat 14.00’te toplanacağı öğrenildi.

Mahkemeden durdurma talebi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Kongresi öncesinde yeni bir yargı süreci başladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılması planlanan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını istedi.

Mahkeme tarafından hazırlanan yazı, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi. Yazıda, daha önce verilen tedbir kararına atıfta bulunularak şu ifadeler yer aldı:

“CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak kongre, mahkeme kararımıza aykırıdır. Bu nedenle çalışmaların durdurulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.”

YSK yarın karar verecek

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, mahkeme kararının ardından dosyayı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. Kuruldan, kongrenin “yapılıp yapılamayacağına” ilişkin görüş talep edildi.

YSK’nın, yarın saat 14.00’te olağanüstü toplanarak konuyu değerlendireceği bildirildi.

Daha önce de benzer karar alınmıştı

CHP’nin İstanbul İl Kongresi daha önce de benzer bir yargı sürecine konu olmuştu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz ay da CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını talep etmiş, konu YSK gündemine taşınmıştı.

YSK, 24 Eylül’de aldığı kararla kongrenin yapılmasına izin vermişti.

Ayrıca Kurul, 3 Ekim tarihli kararıyla CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi’ne ilişkin işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesine hükmetmişti.

Gözler YSK’nın kararında

CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılıp yapılamayacağına dair nihai kararın, YSK’nın yarınki toplantısında belli olması bekleniyor.

Kongrenin iptal edilip edilmeyeceği, partinin İstanbul örgütünde dengeleri değiştirebilecek nitelikte görülüyor.