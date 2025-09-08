Genel Merkez, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılana kadar il başkanı Özgür Çelik’in geçici olarak çalışmalarını sürdüreceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a resmî olarak bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi: "İstanbul İl Başkanlığı binası Genel Başkanımızın çalışma ofisi olarak tayin edildi"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Mahkeme kararı: 2 Eylül 2025 tarihinde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınarak, Gürsel Tekin ve diğer eski il başkanlarından oluşan geçici bir kurul atandı
Parti tepkisi: CHP, bu kararı “yetkisiz mahkeme müdahalesi” olarak değerlendirerek protestolar başlattı. Parti bileşenleri ve milletvekilleri, il binasında direnme kararı aldı
Polis ablukası: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle Sarıyer ve çevresindeki sokaklara çevik kuvvet birliklerini konuşlandırdı. Bina çevresine barikat kuruldu; desteğe gelen partililere zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulunuldu
Eylem yasağı: İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 7–10 Eylül tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri, pankart, stand gibi etkinlikleri yasakladı
CHP’nin Tepkisi
Sosyolojik ve siyasi dayanışma çağrısı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu durumu kabul etmeyerek “İstanbul’daki baba evine sahip çıkma” çağrısı yaptı. “Tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e aittir” sözleriyle yaşanan gelişmeleri sert biçimde eleştirdi
Partililerden sert karşılık: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Halkı satarsan şemsiyelerle korumalarla gezersin” sözleriyle tepki gösterdi; Gürsel Tekin’in sözlerine karşılık olarak "Bu utanç verici bir tablo" dedi
Kadınlar ve gençlerden eylem: CHP'li kadınlar binanın önünde oturma eylemi başlattı; gençlik örgütleri de il binası önünde Protesto nöbetine devam etti