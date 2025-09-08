Genel Merkez, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılana kadar il başkanı Özgür Çelik’in geçici olarak çalışmalarını sürdüreceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a resmî olarak bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi: "İstanbul İl Başkanlığı binası Genel Başkanımızın çalışma ofisi olarak tayin edildi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme kararı : 2 Eylül 2025 tarihinde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınarak, Gürsel Tekin ve diğer eski il başkanlarından oluşan geçici bir kurul atandı

Parti tepkisi : CHP, bu kararı “yetkisiz mahkeme müdahalesi” olarak değerlendirerek protestolar başlattı. Parti bileşenleri ve milletvekilleri, il binasında direnme kararı aldı

Polis ablukası : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle Sarıyer ve çevresindeki sokaklara çevik kuvvet birliklerini konuşlandırdı. Bina çevresine barikat kuruldu; desteğe gelen partililere zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulunuldu

Eylem yasağı: İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 7–10 Eylül tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri, pankart, stand gibi etkinlikleri yasakladı

CHP’nin Tepkisi