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Sarı açıklamasında, 'Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 'Kesin ihraç' talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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