AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, partinin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 25. Yıl Büyük Buluşması'na katılmak üzere 15 bin teşkilat mensubuyla yola çıktı. Kocaeli'deki Sevindikli Dinlenme Tesisi'nde bir araya gelen binlerce parti mensubu ve otobüsler havadan görüntülendi.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinden yola çıkan 300 otobüs, hızlı tren ve özel araçlarla seyahat eden yaklaşık 15 bin teşkilat mensubu, Kocaeli Sevindikli Dinlenme Tesisi'nde gerçekleştirilen buluşmada bir araya geldi. Yoğun katılımla düzenlenen programda teşkilat mensupları Ankara yolculuğu öncesinde bir araya geldi. Tüm otobüslerin alana ulaşmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu basın açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından 15 bin kişilik teşkilat grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan 25. Yıl Büyük Buluşması'na katılmak üzere Ankara'ya hareket etti.

'300 otobüs ve 15 bin dava arkadaşımızla Ankara yolundayız'

Buluşmada teşkilat adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu, 'Bizler yola çıktığımızda, daima yolun hakkını verecek bir teşkilat olduk. Gözümüzü daima geleceğe, yüzümüzü daima milletimize döndük. Bugün de İstanbul'dan Ankara'ya, AK Partimizin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere anlamlı bir yolculuktayız. AK Parti'miz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de aziz milletimizin içinden hayat buldu. Kökü mazide, gözü atide olan hareketimiz, çeyrek asırdır Türkiye'nin Partisi ve güvenli limanı olmaya devam etti. Bizler de bu davanın sancağını İstanbul'umuzda aynı heyecanla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bugün 300 otobüsle, hızlı trenlerle ve çeşitli ulaşım araçlarıyla 15 bin dava arkadaşımızla Ankara yolundayız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinden teşkilatlarımızla coşku içerisinde çeyrek asırlık yolculuğumuzu kutlamaya gidiyoruz' dedi.

'Son 15 ayda ailemize 253 bin yeni üye dahil oldu'

İstanbul'daki üye sayıları ve saha çalışmalarına ilişkin detayları da paylaşan Aksu, 'Biz bugün AK Parti İstanbul ailesi olarak 2 milyon 200 bin üyemizle tek yürek olduk. Son 15 ayda ailemize 253 bin yeni üye dahil oldu. Mahalle Hamilerimiz, Sokak Gönüllülerimiz, Her Site Bir Teşkilat çalışmalarımızla İstanbul'un her köşesinde bizi görebilirsiniz. Bizim için vatandaşımızın her sözü çok kıymetli. Bizler onları dinleyerek, vatandaşlarımızla birlikte yol haritamızı çiziyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz' diye konuştu.