Başta TIGGO8 PRO MAX olmak üzere Chery SUV ailesi, gelişmiş pasif güvenlik özelliklerinden öngörülü aktif güvenlik ağına kadar teknik detaylarda üstün standartları temsil ediyor. Chery, kendini aile yolculuklarında güvenilir bir güvenlik koruyucusu olmaya adamış durumda. Bu koruma vaadi, güven kazanmakla başlıyor ve iç huzuru sağlamakla sonuçlanıyor. Bu kapsamda “Koruma Aşkı” felsefesiyle TIGGO Serisi, her kullanıcı ve ailesi için mobil bir güvenlik kalesi oluşturarak her yolculukta üstün koruma sağlamak üzere kapsamlı pasif ve aktif güvenlik teknolojileri sunuyor.

Çinli otomotiv devi Chery, yenilikçi modelleri ve üstün teknolojisiyle her geçen gün araç parkını genişletmeye devam ediyor. Türkiye'nin en popüler aile tipi SUV modellerinden biri olan Chery'nin TIGGO Serisi, tüm modellerinde standart olarak sunduğu tavizsiz güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor.

Çarpışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda aracın yapısal dayanıklılığı hayat kurtaran bir savunma haline geliyor. Chery SUV ailesi bu prensibi ciddiye alıyor. Tam da bu sebeple marka, her modelini küresel güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarladı ve laboratuvar testlerinde binlerce zorlu çarpışma simülasyonundan geçirdi. Yüzde 65’ten fazla yüksek dayanımlı çelikten üretilen TIGGO8 PRO MAX’in gövde yapısı, son derece dayanıklı koruyucu bir kafes oluşturuyor. A ve B sütunları gibi kritik darbe bölgeleri, 1500 MPa çekme dayanımına sahip ısıl işlem çelikle güçlendirildi. Bu sayede, şiddetli çarpışmalarda bile kabinin bütünlüğünü koruyan ve yolculara hayatta kalmaları için hayati önem taşıyan bir güvenlik hücresi oluşuyor. Önden çarpışma koruma sistemi, üç yollu enerji dağıtım tasarımıyla birleştirilmiş yenilikçi “çift dikdörtgen” alüminyum alaşımlı çapraz kirişe sahip. Bu yapı, darbe enerjisini akıllıca yönlendiriyor ve dağıtıyor, yolcu bölmesine enerji iletimini en aza indirirken darbenin enerjisini sönümlemek için kontrollü, kademeli deformasyon sağlıyor. Pasif güvenlik ise yüksek dayanımlı çeliğin de ötesine geçiyor. TIGGO8 PRO MAX, sürücü ve yolcu için ön havayastıkları, ön ve arka yolcular için yan havayastıkları ve segmentindeki araçlardan daha üstün koruma sağlayan tam uzunlukta yan perde havayastıkları da dâhil olmak üzere 9 hava yastığı ile donatılıyor. Pasif güvenlik, yüksek dayanımlı çeliğin ötesine geçiyor.

Akıllı Görüş: Tehlikeyi çarpmadan önce görme yeteneği!

Gerçek koruma, çarpışmalardan sağ çıkmaktan çok daha fazlası olup, onları önceden tahmin etmek ve tamamen önlemekten geçiyor. Chery SUV ailesi bunu akıllı sürüş destek sistemleri ile gerçekleştiriyor. Gelişmiş donanıma dayanan TIGGO serisinin 540 panoramik görüntüleme sistemi, 360 her yöne görüş imkanını 180 şeffaf şasi teknolojisiyle birleştirerek sürücüye neredeyse röntgen ışını benzeri bir görüş sağlıyor. Bu sistem, dar sokaklarda gezinirken, hassas park manevralarında veya zorlu arazi koşullarında hem çevredeki hem de sürüş alanındaki engellerin net bir şekilde görülmesini sağlayarak, benzeri görülmemiş durumsal farkındalık için geleneksel kör bölgeleri etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Şehir içi sürüşlerinde, Önden Çarpışma Uyarısı (FCW) sistemi öndeki araçlara olan mesafeyi izliyor ve güvenli olmayan bir mesafe algılandığında sürücüyü müdahale etmeye ve arkadan çarpmalardan kaçınmaya yardımcı olmak üzere uyarılar veriyor. Ayrıca, Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA) sistemi, trafik sıkışıklıklarında hız sabitleme ve direksiyon yönetimini otomatik olarak devralıyor, optimum mesafeleri koruyor ve aracı şeritte tam olarak ortalıyor. Böylece dur-kalk trafik durumlarında sürücü yorgunluğunu önemli ölçüde azaltıyor. Otoyolda seyir halindeyken Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), tam hızda seyreden öndeki araçlarla güvenli mesafeyi otomatik olarak koruyor. Şeritten Çıkma Uyarısı (LDW) ve Şeritten Çıkma Önleme (LDP) sistemleri, araç konumunu izlemek için birlikte çalışıyor. İstem dışı bir şerit değişikliği tespit edilirse, sistem önce sürücüyü uyarıyor ve ardından aracı şerit ortasına geri döndürmek için otomatik olarak hafif direksiyon müdahalesi yapıyor. Bu da sürüş ve yolcu güvenliğini artırıyor. Daha güvenli şerit değiştirme için Şerit Değiştirme Asistanı (LCA) sistemi, arka kör noktaları aktif olarak tarayarak hızla yaklaşan araçlara karşı sürücüyü zamanında uyarıyor. Bu da şerit değiştirme güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.

Yaya ve bisikletliler de sürekli izleniyor!

Otonom acil durum fren sistemi (AEB), öndeki araçlar, yayalar veya bisikletlilerle olası çarpışma risklerini sürekli olarak izliyor. Sürücü yaklaşan çarpışmaya zamanında tepki vermezse, sistem otomatik olarak acil durum frenini başlatarak çarpışmayı tamamen önlüyor veya şiddetini önemli ölçüde azaltıyor. Arkadan çarpma kazalarını önlemek üzere Arka Çarpışma Uyarısı (RCW) sistemi hızla yaklaşan araçları algılıyor ve takip eden sürücüyü uyarmak adına dörtlü flaşörleri etkinleştiriyor. Geri manevra sırasında Arka Çapraz Trafik Fren (RCTB) sistemi, arka/yan kör noktadan yaklaşan engelleri (araçlar veya yayalar) otomatik olarak algılıyor ve çarpışmaları önlemek üzere otomatik olarak fren uyguluyor. Akıllı Far Kontrolü (IHC) sistemi, gece veya özel sürüş koşullarında yol koşullarına uyum sağlamak üzere far huzme düzenini otomatik olarak ayarlıyor. Bu, sürücü için optimum görüş sağlarken aynı zamanda karşıdan gelen trafiğin gözlerinin kamaşmasını da önlüyor. Kapı Açık Uyarısı (DOW) sistemi, yolcuların araçtan inmeye çalışması durumunda arkadan yaklaşan araç veya yayaları izliyor. Potansiyel bir tehlike tespit ettiğinde sistem anında görsel ve işitsel uyarılar vererek kapı kazalarını etkin bir şekilde önlüyor.

