Tatil yolculuklarının zirveye ulaştığı yaz sezonunun ortasında Türk tüketiciler yakıt verimliliği, araç güvenilirliği ve müşteri hizmetleri gibi temel faktörlere önem veriyor. Bu noktada Chery, 28 yıllık mühendislik ve uzmanlığını gözler önüne seren amiral gemisi SUV modelleri TIGGO7 PRO MAX ve TIGGO8 PRO MAX ile kullanıcı gereksinimlerine cevap veriyor. Yüksek performanslı güç aktarma organları, dünya genelinde test edilen dayanıklılık ve A.C.E. Ödülü sertifikalı yerel servis ağına sahip olan bu modeller, Türk kullanıcılara uygun maliyetli, güvenilir ve servis destekli bir ulaşım çözümü sunuyor.

Verimlilik ve güvenilirliğin çift garantisi

Chery TIGGO serisi hem yüksek güç seviyesi hem de üstün yakıt verimliliği sağlıyor. Örneğin TIGGO7 PRO MAX, 1.6 TGDI motor ve 7DCT şanzıman kombinasyonu ile 145 HP güç ve 275 Nm tork üretiyor. Segmentindeki içten yanmalı motora sahip SUV modeller için standartları belirleyen TIGGO7 PRO MAX, yüzde 98'lik etkileyici güç aktarma verimliliği ile sadece 7,3 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.

Söz konusu sistem, gerçek sürüş koşullarındaki sıkışık şehir içi sürüşlerinde bile sorunsuz güç aktarımı sağlarken, optimize edilen rulman ve amortisör teknolojisi gereksiz yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Yüksek verimli şanzıman ise otoyollardaki sürüş sırasında güç kaybını en aza indiriyor ve uzun mesafeli yolculukları daha da ekonomik hale getiriyor.

TIGGO8 PRO MAX ise çok yönlü 5+2 oturma kapasitesi sunarken, tam yüklü aile gezilerinde bile üstün performansını ve yakıt verimliliğini koruyor. Optimize edilen hafif şasi mühendisliği ve hassas güç aktarma sistemi ayarları sayesinde, 145 HP/275 Nm ile yüksek çekiş gücü sunarken, 100 km'de sadece 7,5 litre gibi rekabetçi bir karma yakıt tüketimine ulaşıyor. Bu da geniş aile otomobillerinin hem güçlü hem de ekonomik olabileceğini kanıtlıyor.

Türkiye'nin farklı ve zorlu yol koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanan TIGGO serisi, her yolculukta tavizsiz güvenlik sunuyor. TIGGO7 PRO MAX, kritik bölgelerde 1500 MPa ısıl işlem çelik takviyeler de dahil olmak üzere %60 oranında yüksek dayanımlı çelikten oluşan ultra rijit bir gövde yapısına sahip. 38 metre ile etkileyici bir fren mesafesine ulaşabilen gelişmiş şasi ayarı ile birlikte Türkiye'nin sıcak ve yağmurlu yaz günlerinde en zorlu dağ yollarında bile üstün denge ve stabillite sağlıyor. TIGGO8 PRO MAX, yüzde 65 oranında yüksek dayanımlı çelikten üretilen gövdesi ve dokuz adet hava yastığıyla güvenlikte yeni standartlar belirliyor ve kullanıcılar için kapsamlı pasif güvenlik koruması sağlıyor. Modelin beş kritik sürüş senaryosuna göre ayarlanmış olan gelişmiş akıllı sürüş sistemi, otomatik olarak etkinleştirilen 540 derece panoramik kamera ile dar yollarda bulunan yüzeylerdeki engelleri tespit edebiliyor. Bununla birlikte sistem, yağmurlu hava koşullarında kaza riskini önemli ölçüde azaltan otomatik fren işlevine sahip önden çarpışma uyarısı gibi çözümleri içeriyor.

28 yıllık mühendislik her TIGGO yolculuğuna güç katıyor

Chery'nin üst düzey performans, güvenlik ve verimlilik sunan araç üretim becerisi, güç aktarma sistemlerindeki yenilikçi çözümlerde 30 yıllık köklü bir geçmişe dayanıyor. Bu zorlu yolculuk, Chery'nin 1997 yılında neredeyse imkansız koşullar altında, hiçbir teknik plan, patent portföyü ve güvenilir bir tedarik zinciri olmadan, bağımsız olarak benzinli motorlar geliştirmeye başlamasıyla oluştu. Ancak şirket, iki yıl içinde iki önemli dönüm noktasına ulaştı: kendi geliştirdiği ilk motoru başarılı bir şekilde devreye aldı ve ilk aracını üretti. Böylece otonom araştırma ve geliştirmenin temelleri atıldı. Bu atılım, 2002 yılında Avusturyalı AVL şirketiyle bir milyar yuan değerinde stratejik bir ortaklık kurulmasıyla devam etti. Bu iş birliği, direkt enjeksiyon ve turbo besleme gibi temel teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanırken, aynı zamanda küresel becerilere sahip bir mühendislik ekibinin kurulmasını da sağladı. Chery, 2005 yılında tamamen bağımsız olarak geliştirdiği NEF1 motoru başarılı bir şekilde devreye alarak önemli bir teknolojik dönüm noktasına ulaştı ve teknolojik atılımlar açısından yeni bir dönemi başlattı.

Chery bugün, stratejik olarak konumlandırılan sekiz küresel araştırma ve geliştirme merkezi tarafından desteklenen kapsamlı bir bağımsız araştırma ve geliştirme ağına sahip. Şirketin 2.000'den fazla motor patenti içeren etkileyici bir portföyü bulunuyor ve prestijli “China Heart” En İyi On Motor Ödülü'nü 11 kez kazandı. Bu motorlar, AB ve Japonya da dahil olmak üzere dünyanın en katı emisyon standartlarını karşılıyor. İlginçtir ki, bu motorlar Kawasaki Heavy Industries ve John Deere gibi Fortune 500 şirketlerine bile tedarik ediliyor. Bu da "Chery'nin özünde bir motor üreticisi" olduğunun açık bir kanıtı. Bu teknolojik DNA, markanın ürün rekabet gücüne yansıyor ve TIGGO serisini Türk kullanıcıların her açıdan en iyi arkadaşı haline getiriyor. İster yaz aylarında günlük kullanımda, ister hafta sonu gezilerinde, isterse de uzun mesafeli yolculuklarda olsun, TIGGO modelleri ile kat edilen her kilometre, üstün teknik performans sayesinde ekonomik, sorunsuz ve güvenilir bir ulaşım vaadini yerine getiriyor.

Endişesiz Chery sahipliği 120.000'in üzerinde kullanıcı tarafından kanıtlandı

Chery, yedek parça bulunabilirliğini ve bakım verimliliğini artırmak üzere yerel servis olanaklarını stratejik bir öncelik haline getirdi. Şirket “Önce kullanıcı” felsefesiyle hareket ediyor ve bu felsefenin yansıması olarak kesintisiz ulaşım ve aksaklıkları en aza indirme hedefiyle 7/24 yol yardımı ve özel çağrı merkezleri gibi kapsamlı çözümleri hayata geçirdi. Bu girişimler, Türkiye'nin Şikayetvar A.C.E. Ödülleri'nde Otomotiv B Sınıfı Mükemmellik Ödülü'nün temelini oluşturdu.

Chery, Türkiye pazarına girdiği günden bu yana, servis ağında ve müşteri hizmet programında yaptığı sürekli iyileştirmelerle 120.000'in üzerinde yerel tüketicinin beğenisini kazandı. Marka bugün gelinen noktada TIGGO7 PRO MAX ve TIGGO8 PRO MAX modelleriyle üstün yakıt verimliliği teknolojisini gözler önüne seriyor. Bu araçlar yakıt verimliliği, dünya genelinde kabul gören 5 yıldızlı güvenlik ve gerçek yerel servis vaadinin rakipsiz birleşimiyle kullanıcılar için ulaşım standartlarını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Bu teknolojik modeller, Chery'nin sahiplik boyunca “mutlak gönül rahatlığı” vaadini yerine getirerek her yolculuğu tavizsiz güvenilirlik ve akıllı ekonomi deneyimine dönüştürüyor.