Yozgat’ta fidanlar depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluştu

Yozgat’ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ‘Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu.

Orman Haftası etkinlikleri dolayısıyla Yukarı Nohutlu Tepesi’nde, ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’ fidan dikim töreni düzenlendi. Depremzedelerin de katıldığı etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Daha sonra hayatını kaybedenlerin anısına bin 500 çam fidanı toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Kahramanmaraş’tan Yozgat’a gelen depremzede Aliye Ceylan Cırık, “11 ilimizde milletimizden insanımızı kaybettik. Devletçe, milletçe herkes yanımızda oldu. İnanın bizimle birlikte uyumadılar, bizimle birlikte ağladılar. Yediği lokmaya kadar bize gönderdiler. Yozgat Valimize de böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Bize de bir moral oldu, depremde kaybettiklerimizin anısına ağaç diktik. Devletimizden Rabbim razı olsun, bize sahip çıkıp yurtlarını, misafirhanelerini açtığı için. 3 öğün yemeğimiz veriliyor, her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Rabbim milletimizden, devletimizden razı olsun” dedi.

Malatya’dan gelen depremzede Abdullah Yurt ise, “Rabbim milletimizden, devletimizden razı olsun, bu etkinliği bize hazırlayıp moral bulmamızı sağladığı için. Doğa, toprak insanları moral olarak çok etkiliyor. Tabiat insanı değiştirir. Bu etkinlik bizim için bir hatıra. Biz de iştirak ettik. Ne mutlu bize, herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.