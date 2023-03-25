Van Büyükşehir Belediyesi’nden sınırın sıfır noktasında karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi; Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran ilçesinde, İran sınırının sıfır noktasındaki mezra, yayla ve karakol yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler mart ayı olmasına rağmen yer yer 3 metreyi bulan karda zorlu bir mesai harcıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki 13 ilçe ve yaklaşık 6 bin kilometre yol ağında başarılı bir karla mücadele çalışması yürüttü. Kış ayları boyunca 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geceli gündüzlü hizmet yürüttü. Bu çerçevede Çaldıran ilçesinde de 85 mahalle ve 35 mezraya hizmet veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 3 binin üzerindeki rakımıyla sınırın sıfır noktasında bulunan mezra, yayla ve sınır karakol yollarını ulaşıma açıyor.

Kent merkezine yaklaşık 156, ilçe merkezine ise 56 kilometre uzaklıktaki Aşağı Gülderen Mahallesi Dayanç Mezrası ve Uzun Tekne Karakol yolunda, ekipler yer yer 3 metreyi bulan karda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yaz aylarına rağmen İran sınırının sıfır noktasında karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten, Çaldıran Şantiye Şefi Orhan Sarıkaya, burada kış mevsimi boyunca kardan dolayı kapanan mahalle, mezra ve karakol yollarında olağanüstü bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Şu anda 8 iş makinası ve 16 personel ile sınır bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Sarıkaya, “Van Büyükşehir Belediyesi Çaldıran Şantiye Şefliği olarak hudut hattındaki karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Sınır hattı boyunca hem mezra, hem yayla hem de sınır karakol yollarını temizliyoruz. Yer yer 3 metreye varan kar kalınlığı var. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Van merkezine 106 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran ilçesi zaman zaman eksi 40 dereceyi bulan dondurucu soğuklarıyla Türkiye’nin en soğuk ilçesi olarak biliniyor.