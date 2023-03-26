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Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı
TUNCELİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TIR TRAFİĞİNE KAPATILAN ERZİNCAN KARAYOLU, YENİDEN TIR TRAFİĞİNE AÇILDI.
Çevre 26.03.2023, 10:44
Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatılan Erzincan karayolu, yeniden tır trafiğine açıldı.
Tunceli’de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasında kalan bölümü valilik tarafından tır trafiğine kapatılmıştı.
Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmaların ardından yol, yeniden tırların geçişine açıldı.