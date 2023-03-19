Selinos Antik Kanalı’nda kentsel dönüşümlü restorasyon

İzmir’in Bergama ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Selinos Antik Kanalı’nın ıslah ve restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölgenin deprem, sel ve yangın gibi afetlerde zarar görmemesi için de kentsel dönüşüm yürütülüyor. Bu sebeple dere yatağındaki riskli yapılar kamulaştırılarak kaldırılıyor, yapıların kaldırıldığı alanlar yeşil alan ve toplanma alanları olarak projelendiriliyor.

UNESCO’nun kültür mirası listesinde yer alan Bergama’da başlatılan Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi çalışmaları sürüyor. 50 milyon liraya ihale edilen proje çerçevesinde Pergamon Antik Kenti’nden geçen Selinos Deresi ıslah ediliyor. Projenin en dikkat çeken kısmı ise kamulaştırma yapılarak derenin etrafındaki ve tarihi mahalledeki riskli yapıların kaldırılması. Bölgenin sel, deprem ve yangın gibi afetlerde zarar görmemesi için kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Bu çerçevede dere yatağı çevresinde ve tarihi Kale Mahallesi’ndeki 136 riskli yapı kamulaştırılarak kaldırılıyor. Evleri yıkılan vatandaşlar ise TOKİ tarafından yapılan evlere yönlendiriliyor.

"Tarihimizde bu dere üzerinde büyük seller yaşandı"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ”Göreve geldiğimiz 2019 yılında ilk başladığımız proje, Selinos Antik Kanalı Projesi’ydi. Tarihi Kale Mahallesi ve yine tarihi ve görkemli yapılar, Bergama’mız için çok önemli. Özellikle dere kenarında niteliksiz yapıların olması, burada bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmasını da kaçınılmaz kıldı. Burada 136 adet yapıda kamulaştırma yaparak bölgenin açılmasını sağladık. Bu bölgenin açılması, oluşabilecek bir sel felaketinde can güvenliği açısından çok önemliydi. Tarihimizde bu dere üzerinde büyük seller yaşandı. Yaklaşık 2-3 bin kişinin dere etrafında yerleşimi söz konusu. Mahallenin tamamını sayarsak burada yaklaşık 10 bin nüfus bulunuyor. Riskli yapılar kaldırılmaya başlandı ve peyderpey kaldırıyoruz. Projemiz ilerliyor. Mahallemizde oluşabilecek bir yangın anında itfaiyenin ulaşacağı yollar kapalıydı. Yapılar ayrıca deprem açısından da risk taşıyordu. Biz bu projeyi başlatırken hem seli hem depremi hem de yangın afetlerinde zarar görmemeyi hedefledik. Önümüzdeki yıllarda burası çok daha güzel bir bölge olacak" dedi.

Kurasız hak tanındı

Devlet tarafından vatandaşlara kamulaştırma ücretlerinin ödendiğini söyleyen Başkan Koştu, "Bergama’da kasım ayında anahtarları teslim edilen 274 adet konut vardı. Bu konutlara kurasız girme hakkını evleri kaldırılan vatandaşlara tanıdık. TOKİ’den istediğimiz bir kontenjan var. Burada yıkımı devam eden evlerin hak sahiplerine TOKİ konutlarından ev sahibi olmaları için güzel bir proje hazırladık. Proje bittiğinde burası ışıl ışıl parlayacak. Dere etrafındaki tarihi yapılar ortaya çıkınca ve yeşil alanlar oluşturulduğunda burası kıymetli bir ilçe olan Bergama’yı daha da kıymetli kılacak. 29 Ekim’de projenin ilk etabını tamamlamayı hedefliyoruz. Proje etaplar halinde devam edecek. İşin en gerekli kısmı olan kentsel dönüşümü ilk etapta tamamlıyoruz. Kaldırılan evlerin bulunduğu alanlar tamamen yeşil alan olacak. Çünkü bu mahallede herhangi bir afet anında toplanma noktası yok. Açtığımız alanlar hem yeşil alan hem de toplanma alanı olarak hizmete sunulacak" diye konuştu.

Selinos Antik Kanalı

Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi ile Selinos Deresi yeniden düzenleniyor. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yollarıyla Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistler 6 medeniyete birden yolculuk yapma şansı bulacak. Kent merkezindeki bin 380 metrelik bölümü kapsayacak çalışmalar Kazancı Köprüsü’nden başlayıp Ulucami, Tabaklar ve Üçkemer Köprüsü’ne kadar devam edecek. Proje ile bin metre kargir duvarı onarılacak, bin 400 metre de yeni duvar inşa edilecek. Yeni duvarların yüzeyi tarihi dokuya uyumlu taşlarla kaplanacak ve çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek. Selinos Antik Kanalı’nın çevresinde gezi ve yürüyüş yolları ile parklar oluşturulacak.