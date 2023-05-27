Sardala Koyu’nda atıklar toplanıyor

Temiz çevre bilincinin önemine dikkat çekmek amacıyla Kandıra Sardala Koyu’nda başlanan "Deniz Çöpleri İzleme Çalışmaları" projesinin ikinci ayağı gerçekleştirildi, sahilde kilolarca atık toplandı.

Hem denizde hem karada temiz çevre bilincinin önemine dikkat çekmek amacıyla pek çok farkındalık etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM ile birlikte yürütülen, "Deniz Çöpleri İzleme Çalışmaları"na devam ediyor. 2007 yılından bu yana TÜBİTAK-MAM ile "İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi" projesi yürüten Kocaeli Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2023 yılının Mart ayında Kandıra Sardala Koyu Plajı’nda sahil çöpü tespiti ve değerlendirmesi pilot çalışması başlatmıştı.

Bu çerçevede çalışmanın ikinci ayağı yine Sardala Koyu Plajı’nda TÜBİTAK-MAM iş birliği ile gerçekleştirildi. İlk olarak sahil çöpü örneklemesinde çalışmaların yapılacağı bölgede yüzer metrelik sahil çizgisi boyunca atıklar toplanarak ayrıştırıldı. Ayrıştırılan deniz çöpleri, "DSÇD denizel atıklar değerlendirme çalışma grubu" tarafından oluşturulan atık sınıflandırma sistemine göre sınıflandırıldı. Organik atıklar değerlendirme dışında bırakılırken, her bir çöp tipinin sayısı ve ağırlıkları da kaydedildi. Toplanan çöpler; plastik, kauçuk, tekstil, kağıt, ahşap, metal, cam, seramik ve diğer materyaller olacak şekilde 8 kategoride ayrıştırıldı. Ayrıştırılan bu çöpler ağırlıkları ve sayıları ile birlikte kayıt altına alındı.

"Deniz Çöpleri İzleme Çalışmaları" mevsimsel olarak yılda 4 sefer planlanırken, Kandıra Sardala Koyu’nda projenin ikinci ayağı gerçekleştirilmiş oldu.