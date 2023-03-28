Samsun’da ulaşımda bir düğüm daha çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde yeni imar yolu açılıyor.

1769. Sokak’ta açılan çift şeritli 1900 metre uzunluğundaki yolun çalışmaları tamamlandığında Çevre Yolu’ndan Polatlı Bulvarı’na giren araçlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafiğine takılmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ulaşıma çok önem veriyoruz, bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Çevre Yolu’ndan Polatlı Bulvarı’na giren araçların oluşturduğu trafik yoğunluğuna alternatif çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi 1769. Sokak’ta yeni imar yolu açma çalışmaları başlattı. Çift şeritli 1900 metre uzunluğundaki yolun çalışmaları tamamlandığında Polatlı Bulvarı’na giren araçlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafiğine takılmayacak, Tepecik, Derebahçe, Kışla ve Kadıköy Mahallelerinin de ulaşım mesafesi kısalacak. Ayrıca yeni yol Gebi Caddesi’ni Polatlı Bulvarı’na bağlayacak.

Çift şeritli 1900 metre uzunluğunda

Yeni imar yolu çalışmaları ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İlkadım Şube Şefi Oktay Altun, "1769. Sokak’ta başlattığımız 1900 metrelik yol çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Şu an zayıf zemindeki toprağı kazıyıp döküm sahasına götürüyoruz. Alana dolgu malzemesi çekip silindirle sıkıştırarak sağlam zemin oluşturuyoruz. Bölgede çalışmalarımız tamamlandığında Polatlı Bulvarı’na giren araçlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafiğine takılmayacak. Alternatif yol sayesinde bulvarın trafik yükü ciddi şekilde azalacak" dedi.

“Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz”

Samsun’a şehir içi trafiğini rahatlatacak yeni yolların kazandırıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da ulaşıma çok önem verdiklerini ve bu konudaki çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Demir, “Açılan yeni imar yollarımız hem bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ederken, trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Bizler daha güzel bir Samsun ve İlkadım için çalışma yürütürken, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bölgede devam eden kazı, dolgu ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni imar yolunu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.