Samanlı Dağları’nın karla kaplı manzarası mest etti

Kocaeli’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Kartepe’yi beyaza bürüdü. Samanlı Dağları’nın karla kaplı görüntüsü, dronla da görüntülendi.

Kış boyunca yağışların beklentinin altında kaldığı Kocaeli’de Mart ayının son haftasında gece başlayan kar yağışı, Samanlı Dağları’nı beyaza bürüdü. Türkiye’nin önemli kış destinasyonlarından biri olan Kartepe’de, son yağışlarla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Samanlı Dağları’nın beyazla kaplanmış manzarası ise mest etti. Dağın manzarası havadan da görüntülendi.