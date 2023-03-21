Rus gelin, tek başına 250 kediyi sahiplendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve Türk ile evli olan Rus uyruklu Türk vatandaşı hayvansever kadın, sokağa terk edilen sahipsiz kedilerle gönüllü olarak ilgileniyor. 250 civarında sokak kedisine bakan hayvansever, en çok kısırlaştırma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Kızılağaç Mahallesi’nde 200-250 civarında sokak kedisine baktığını belirten Rus uyruklu Türk vatandaşı Zeynep Köşker, Almanya’da bir gruptan destek aldığını, kısırlaştırma konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. Kısırlaştırma ve tedaviyi Side’de özel bir klinikte yaptırdığını belirten Köşker, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağından kısırlaştırma konusunda destek istedi.

Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan, Türk vatandaşı ile evli Rus asıllı hayvansever Köşker, sokağa terk edilen sahipsiz kedilerle gönüllü olarak ilgileniyor. Kedileri çok sevdiğini belirten Köşker, "Ben Rusya’dan geldim. Eşim Türk. Eski adım Galina Markushova, şimdiki adım ise Zeynep Köşker. Burada 200-250 dolayında kediye bakıyorum. Sadece doyurmuyorum, tedavilerini de yaptırıyorum. Bu konuda Almanya’nın Freiburg kentinde bir gruptan maddi destek alıyorum. Bu destek mama konusunda yetse de sağlık ve kısırlaştırma konusunda yetersiz kalıyor. Zaman zaman zorlanıyorum. Kedilerin tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerini Side’de bir veteriner kliniğinde yaptırıyorum. Bu konuda Manavgat Belediyesi barınağından destek bekliyorum. En azından kısırlaştırmaları yaparlarsa kedilerle daha rahat ilgilenebileceğim" dedi.