Osmanlı kenti Safranbolu kar manzaralarıyla kendine hayran bırakıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki tarihi evler ve yapılar, etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te iki gündür kar yağışı etkili oluyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, geç gelen kar yağışıyla beyaza büründü. Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının aralıklarla devam ettiği tarihi kentte kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan tarihi konak ve yapılar karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ziyaretçilerin hayran kaldığı kentteki kar manzaraları dron ile görüntülendi.

Yabancı turistlerin de şaşkınlıkla karşıladığı kar yağışının yarına kadar devam devam edeceği öğrenildi.