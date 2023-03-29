Nurdağı’nda yöresel mimariye uygun tek katlı köy evleri yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki 7 kırsal mahallede tek katlı köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor. Nurdağı köylerinde yapımı devam eden tek katlı köy evlerinin bayramda teslim edilmesi hedeflenirken, yapılan çalışmalar için yetkililere teşekkür eden bir vatandaşın, "Deprem sonrası biz kendimize gelememişken devletimiz çoktan gelmiş ve barınacak yerlerimizi yapmaya uğraşıyor" demesi ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin en ciddi yıkıma yol açtığı noktalardan biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ile ilçeye bağlı kırsal mahalleler oldu. Asrın felaketinin ardından ilçeye bağlı 7 kırsal mahallede ağır ve orta hasar alan köy konutlarının yeniden inşa çalışmaları başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı 7 kırsal mahallede başlatılan yöresel mimariye uygun köy evlerinin inşaatında büyük aşama kaydedildi. Yapımı son sürat devam eden köy konutlarının bayramda teslim edilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

"Tek katlı köy evleri yöresel mimariye uygun yapılıyor"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, “Gaziantep ilimiz için 12 bin 600 ağır ve orta hasar almış köy konutumuz olduğu görüldü. Nurdağı’nda 7 köyde yeniden yapım çalışmaları başlatıldı. Burada 122 metrekare, verandalı, yöresel mimariye uygun bir proje gerçekleştirilecek. İçerisinde ahırları, camisi, köy konağı gibi bütün sosyal donatı alanları da beraber düşünülerek gerçekleştiriliyor” dedi.

“Biz kendimize gelememişken devletimiz çoktan gelmiş, barınacak yerlerimizi yapıyor”

Belpınar Mahalle Muhtarı Abdullah Taşdemir, “Çalışmalar çok çabuk başladı ve hızlı bir şekilde ilerliyor” derken, mahallede oturan bir başka vatandaş ise, “Yapılan çalışmalara biz bile şaşırdık. Deprem sonrası biz bile kendimize gelememişken devletimiz çoktan gelmiş ve barınacak yerlerimizi yapmaya uğraşıyor” diye konuştu.